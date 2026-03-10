Mehrfach überschlagen: 39-Jähriger schrottet geklauten Ford

Abtsbessingen - Ein 39-Jähriger hat am Montagabend im Kyffhäuserkreis mit einem gestohlenen Auto einen Unfall verursacht.

Der kaputte Ford blieb auf einem Acker stehen. © Silvio Dietzel

Laut Polizeiangaben war der Mann auf der Bundesstraße 84 von Billeben kommend in Fahrtrichtung Allmenhausen unterwegs, als er aus bislang noch unbekannten Gründen die Kontrolle über den Ford verloren hatte.

Das Auto kam daraufhin von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Nach rund 50 Metern blieb das Auto auf einem angrenzenden Acker stehen.

Zeugen hatten anschließend beobachtet, wie sich der Fahrer von der Unfallstelle entfernte. Die alarmierte Polizei startete danach eine Suche nach dem Fahrer, weil unklar war, ob er sich verletzt hatte. Weitere Personen waren nicht im verunglückten Ford gewesen.

Mithilfe eines Zeugenhinweises konnte die Polizei in der Folge eine Person in Allmenhausen ausfindig machen. Der Mann wies Verletzungen auf, die mit dem Unfall auf der B84 in Verbindung gebracht wurden. Er wurde danach leicht verletzt ins Krankenhaus nach Sondershausen gebracht. Laut den Beamten stand der 39-Jährige unter Drogen. Ein durchgeführter Test war positiv verlaufen.