Missglücktes Überholmanöver: 46-Jähriger flüchtet von Unfallort

Nordhausen - Am Montagabend ging auf der Bundesstraße 243 bei Großwechsungen im Landkreis Nordhausen ein Überholmanöver schief und es kam zu einem Auffahrunfall .

Aufgrund eines schief gegangenen Überholmanövers kam es auf der B243 zu einem Auffahrunfall. © Silvio Dietzel

Wie die Polizeiinspektion Nordhausen mitteilte, fuhr gegen 17 Uhr ein 46-jähriger Autofahrer aus Fahrtrichtung Nordhausen in Richtung Mackenrode auf die Bundesstraße auf. Gleich darauf setzte er zum Überholen an.

Gleichzeitig war ein 28-Jähriger mit seinem Auto auf der entgegenkommenden Spur unterwegs und musste wegen des Überholmanövers stark bremsen, um nicht mit dem 46-Jährigen zusammen zu stoßen.

Weil sie nicht rechtzeitigen abbremsen konnten, fuhren die zwei nachfolgenden Autos auf den Wagen des 28-Jährigen auf.