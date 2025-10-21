Missglücktes Überholmanöver: 46-Jähriger flüchtet von Unfallort
Nordhausen - Am Montagabend ging auf der Bundesstraße 243 bei Großwechsungen im Landkreis Nordhausen ein Überholmanöver schief und es kam zu einem Auffahrunfall.
Wie die Polizeiinspektion Nordhausen mitteilte, fuhr gegen 17 Uhr ein 46-jähriger Autofahrer aus Fahrtrichtung Nordhausen in Richtung Mackenrode auf die Bundesstraße auf. Gleich darauf setzte er zum Überholen an.
Gleichzeitig war ein 28-Jähriger mit seinem Auto auf der entgegenkommenden Spur unterwegs und musste wegen des Überholmanövers stark bremsen, um nicht mit dem 46-Jährigen zusammen zu stoßen.
Weil sie nicht rechtzeitigen abbremsen konnten, fuhren die zwei nachfolgenden Autos auf den Wagen des 28-Jährigen auf.
Der entstandene Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.
Der 28-Jährige und einer der folgenden Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Nach dem Vorfall flüchtete der 46-jährige Unfallverursacher von der Unfallstelle, inzwischen hat die Polizei die Identität des Fahrers aber herausgefunden.
Weitere Ermittlungen zu den Umständen dauern an.
Titelfoto: Bildmontage: Silvio Dietzel (2)