Mit 2,8 Promille am Steuer: Crash beim Auffahren hat Folgen

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Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat am Freitagnachmittag bei Dachwig einen Verkehrsunfall verursacht.

Von Marie Pohland

Dachwig - Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat am Freitagnachmittag bei Dachwig im Landkreis Gotha einen Unfall verursacht.

Mit 2,81 Promille verursachte ein Autofahrer bei Dachwig einen Unfall beim Auffahren auf die B 176. (Archivfoto)
Mit 2,81 Promille verursachte ein Autofahrer bei Dachwig einen Unfall beim Auffahren auf die B 176. (Archivfoto)  © Heiko Becker/dpa

Der 67-jährige Fahrer eines Dacia wollte laut Polizei gegen 17 Uhr auf die B176 auffahren und übersah dabei ein herannahendes Auto.

Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge.

Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten schnell fest, dass der Mann unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,81 Promille.

Die Polizei ordnete im Anschluss daran eine Blutentnahme an und stellte außerdem den Führerschein des Unfallverursachers sicher.

Titelfoto: Heiko Becker/dpa

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