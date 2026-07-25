Motorradfahrer bei Überholmanöver nahe Sondershausen schwer verletzt
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Hain (Nordhausen) - Bei einem Unfall auf der B4 zwischen Sondershausen und Nordhausen ist am Freitagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.
Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte der Fahrer eines BMW-Motorrads auf Höhe der Abfahrt nach Hain einen vorausfahrenden Mercedes V-Klasse überholen.
Dabei kam es zur seitlichen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.
Der 44-jährige Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des Mercedes blieb unverletzt.
Die B4 musste für die Unfallaufnahme rund 30 Minuten voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.
Titelfoto: Silvio Dietzel