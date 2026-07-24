Trümmerfeld auf der A38: Autofahrer bei Unfall verletzt

Heilbad-Heiligenstadt - Nach einem schweren Unfall auf der A38 bei Heilbad Heiligenstadt ist am Donnerstagnachmittag ein Autofahrer verletzt worden. Das teilte die Feuerwehr Heilbad Heiligenstadt mit.

Am Unfall auf der A38 waren ein Wagen und ein Kleintransporter beteiligt. Die Autobahn musste zeitweise voll gesperrt werden. © Feuerwehr Heiligenstadt

Der Unfall ereignete sich gegen 14.45 Uhr rund einen Kilometer hinter der Anschlussstelle Heilbad Heiligenstadt in Fahrtrichtung Göttingen.

Beteiligt waren ein Wagen und ein Kleintransporter. Zunächst war gemeldet worden, dass eine Person eingeklemmt sei. Vor Ort bestätigte sich das nicht.

Den Einsatzkräften bot sich dennoch ein Bild der Verwüstung. Trümmerteile lagen auf beiden Fahrstreifen, der Wagen war im Straßengraben auf dem Dach liegen geblieben und verlor Öl. Der Kleintransporter kippte seitlich gegen die Mittelschutzplanke.

Der verletzte Autofahrer wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Zufällig war ein Intensivtransportwagen als erstes Fahrzeug an der Unfallstelle eingetroffen und übernahm bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die medizinische Erstversorgung.