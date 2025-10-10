Reanimation im Straßenverkehr: Rentner stirbt später im Krankenhaus
Altenburg - Für einen 79-Jährigen hat am Donnerstag eine Autofahrt in Altenburg ein tragisches Ende genommen.
Der Rentner war gegen 17.30 Uhr in der Franz-Mehring-Straße unterwegs und hatte während der Fahrt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.
Ein Busfahrer im Gegenverkehr bemerkte, dass es dem Senior offenbar nicht gut ging und handelte geistesgegenwärtig. Der 45-Jährige hielt mit seinem Linienbus an, sodass Ersthelfer den 79-Jährigen reanimieren konnten, wie die Polizei mitteilte.
Im Anschluss wurde der Mann zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. In der Klinik verstarb er jedoch später auf natürliche Weise.
Während des Rettungseinsatzes war das Auto des verstorbenen Mannes gegen den Linienbus gerollt, weshalb Sachschaden entstand, der laut Polizeiangaben noch nicht beziffert werden konnte.
