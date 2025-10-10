Reanimation im Straßenverkehr: Rentner stirbt später im Krankenhaus

Altenburg - Für einen 79-Jährigen hat am Donnerstag eine Autofahrt in Altenburg ein tragisches Ende genommen.

Der 79-Jährige wurde noch in ein Krankenhaus gebracht, dort verstarb er allerdings. (Symbolfoto) © Montage: dpa/Andreas Arnold, dpa/Boris Roessler

Der Rentner war gegen 17.30 Uhr in der Franz-Mehring-Straße unterwegs und hatte während der Fahrt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Ein Busfahrer im Gegenverkehr bemerkte, dass es dem Senior offenbar nicht gut ging und handelte geistesgegenwärtig. Der 45-Jährige hielt mit seinem Linienbus an, sodass Ersthelfer den 79-Jährigen reanimieren konnten, wie die Polizei mitteilte.

Im Anschluss wurde der Mann zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. In der Klinik verstarb er jedoch später auf natürliche Weise.