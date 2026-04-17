Rentner und junge Menschen verursachen viele Unfälle in Thüringen

In Thüringen hat es 2025 öfter gekracht als noch ein Jahr zuvor. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Demnach wurden auf den Straßen im Freistaat im vergangenen Jahr knapp 52.000 Verkehrsunfälle gemeldet - 2,7 Prozent mehr als 2024. Dabei starben 93 Menschen, ein Jahr zuvor waren es 96. Auffällig dabei ist: Junge Fahrer, aber auch Senioren sind häufiger an Unfällen beteiligt.

Die häufigste Ursache bleibt zu hohe Geschwindigkeit, fast ein Drittel der Unglücke ist darauf zurückzuführen. Mehr als jeder fünfte Unfall ist auf Vorfahrtsfehler zurückzuführen, in 12,6 Prozent der Unfälle spielte Alkohol als Ursache eine Rolle.

Gezählt wurden knapp 13.400 Unfälle mit 41 Toten, an denen Fahrer im Alter von 65 Jahren an aufwärts beteiligt waren – ein Plus von 6,2 Prozent im Vorjahresvergleich. "Hier müssen wir mit Prävention, Aufklärung und Kontrollen gezielt gegensteuern", erklärte Innenminister Georg Maier (58, SPD) und appellierte an die Älteren: "Fahren Sie nur selbst, wenn sie sich körperlich und gesundheitlich dazu in der Lage fühlen."

Junge Fahrer zwischen 18 und 24 Jahren waren an 8263 Unfällen (plus 5,4 Prozent) mit 12 Toten beteiligt, alle acht Stunden verunglückte ein Jugendlicher dieser Altersgruppe. Der Bevölkerungsanteil dieser Altersgruppe liegt bei rund sechs Prozent.