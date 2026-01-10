Schnee-Unfall in Thüringen: Audi kommt von Straße ab und landet im Fluss

Trebra - Einem 22-jährigen Audi-Fahrer wurden die winterlichen Straßenverhältnisse in Thüringen am Freitagnachmittag zum Verhängnis.

Die beiden Insassen konnten sich selbst aus dem Auto befreien. © Feuerwehr Trebra / Silvio Dietzel

Gegen 16.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte auf die L2062 bei Schiedungen gerufen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 22-Jährige mit seinem Audi in Richtung Trebra unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam das Auto auf der schneeglatten Straße nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte einen Hang hinunter.

Dort kippte das Auto in den Fluss Helme und kam auf dem Dach zum Liegen.

Wie die Feuerwehr Trebra mitteilte, konnten sich der 22-Jährige sowie sein Beifahrer selbstständig aus dem Audi befreien. Sie blieben offenbar unverletzt.