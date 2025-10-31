Schwerer Busunfall: Beide Fahrer müssen in Krankenhaus

In Nordhausen hat es am Donnerstag einen Auffahrunfall gegeben. Involviert waren zwei Busse.

Von Christian Rüdiger

In Nordhausen hat es am Donnerstag einen Auffahrunfall gegeben. Involviert waren zwei Busse.

Der rote Bus war auf den weißen Omnibus aufgefahren.
© Silvio Dietzel

Wie die Polizei berichtet, waren diese in der Freiherr-vom-Stein-Straße hinter einem Auto gefahren.

Als das Fahrzeug abrupt abbremste, um abzubiegen, verringerte der erste Bus seine Geschwindigkeit. Der nachfolgende rote Bus konnte allerdings nicht mehr rechtzeitig stoppen und krachte in den vor ihm fahrenden weißen.

Die beiden Fahrer verletzten sich und wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Busse wurden zum Teil stark zerstört und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 80.000 Euro beziffert.

Der Schaden liegt im hohen fünfstelligen Bereich.
© Silvio Dietzel

An der Unglücksstelle kam es danach für rund 3,5 Stunden zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen. Neben Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst war auch ein Notarzt vor Ort im Einsatz.

Titelfoto: Silvio Dietzel

