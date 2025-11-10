Schwerer Unfall auf B7: BMW überschlägt sich, zwei Verletzte
Jena - Am Sonntagabend ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B7 zwischen Isserstedt und Jena.
Um 20.20 Uhr gab es am Sonntag einen schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 7.
Laut Polizei fuhr ein 18-Jähriger mit seinem BMW von Isserstedt kommend in Richtung Jena.
In einer Linkskurve verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Auto und überschlug sich.
Anschließend landete der Wagen in der Leitplanke, was zu einem wirtschaftlichen Totalschaden des BMW führte. Die B7 blieb aufgrund des Unfalls für rund 1,5 Stunden voll gesperrt.
Der 19-jährige Beifahrer verletzte sich leicht an der Hand. Der Fahrer erlitt hingegen schwere Verletzungen und wurde zur Behandlung in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht.
Titelfoto: Johannes Krey