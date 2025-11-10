Schwerer Unfall auf B7: BMW überschlägt sich, zwei Verletzte

Jena - Am Sonntagabend ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B7 zwischen Isserstedt und Jena.

Die B7 musste wegen des Unfalls 1,5 Stunden gesperrt bleiben. © Johannes Krey

Um 20.20 Uhr gab es am Sonntag einen schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 7.

Laut Polizei fuhr ein 18-Jähriger mit seinem BMW von Isserstedt kommend in Richtung Jena.

In einer Linkskurve verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Auto und überschlug sich.

Anschließend landete der Wagen in der Leitplanke, was zu einem wirtschaftlichen Totalschaden des BMW führte. Die B7 blieb aufgrund des Unfalls für rund 1,5 Stunden voll gesperrt.