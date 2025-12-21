Sekundenschlaf und Alkohol: 22-Jähriger verunglückt auf B92

Greiz - Auf der Bundesstraße 92 zwischen Weida und Hohenölsen kam es am frühen Samstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall .

Nach einem Unfall zwischen Weida und Hohenölsen kam ein Pkw in einem angrenzenden Feld zum Stehen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein 22-jähriger Autofahrer war mit einem Seat unterwegs, als er nach bisherigen Erkenntnissen infolge von Sekundenschlaf die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, überfuhr ein am Straßenrand stehendes Verkehrsschild und kam schließlich in einem angrenzenden Feld zum Stillstand.

Der Fahrer blieb nach bisherigen Angaben am Unfallort ansprechbar.

Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Mann vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,48 Promille.