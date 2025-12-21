Sekundenschlaf und Alkohol: 22-Jähriger verunglückt auf B92
Greiz - Auf der Bundesstraße 92 zwischen Weida und Hohenölsen kam es am frühen Samstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall.
Ein 22-jähriger Autofahrer war mit einem Seat unterwegs, als er nach bisherigen Erkenntnissen infolge von Sekundenschlaf die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.
Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, überfuhr ein am Straßenrand stehendes Verkehrsschild und kam schließlich in einem angrenzenden Feld zum Stillstand.
Der Fahrer blieb nach bisherigen Angaben am Unfallort ansprechbar.
Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Mann vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,48 Promille.
Es folgten eine Blutentnahme sowie die anschließende Sicherstellung des Führerscheins. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, zudem leiteten die Ermittler ein Strafverfahren ein.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa