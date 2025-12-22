Trotz Blaulicht und Sirene: Seniorin kracht in Rettungswagen

Bei dem Unfall entstand ein enormer Sachschaden. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Immelborn

Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, war ein Rettungsfahrzeug mit Blaulicht und Sirene auf der Bundesstraße 62 unterwegs gewesen.

Eine 79-jährige Skoda-Fahrerin bemerkte den Notarztwagen nicht und fuhr aus einer Seitenstraße auf die B62 und krachte frontal mit dem Rettungsdienst zusammen.

Der Fahrer des Notarztwagens hatte noch eine Gefahrenbremsung eingeleitet, konnte den Crash jedoch nicht mehr verhindern.

Die Seniorin verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Im Rettungsfahrzeug erlitt die Notärztin auf dem Beifahrersitz leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Darüber hinaus verteilten sich Trümmerteile auf der Straße.