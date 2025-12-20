Toyota prallt gegen Baum: Fahrer leicht verletzt

Triptis - In den frühen Morgenstunden kam es auf der Bundesstraße 281 bei Triptis zu einem Verkehrsunfall .

Nach dem Unfall an der Abfahrt Mittelpöllnitz musste der beschädigte Toyota abgeschleppt werden. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Gegen 5.38 Uhr war laut Polizei ein Autofahrer aus Richtung Pößneck in Richtung Gera unterwegs, als es auf Höhe der Abfahrt Mittelpöllnitz zu dem Unfall kam.

Der Fahrer kam mit seinem Toyota aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen einen Leitpfosten, bevor das Fahrzeug mit einem Baum kollidierte. Am Pkw entstand dabei Totalschaden.