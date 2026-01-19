Schwerer Verkehrsunfall auf L1015: Zwei Personen im Krankenhaus
Niederorschel - Auf der Landstraße 1015 bei Niederorschel ist es am Sonntagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.
Gegen 11.30 Uhr wollte eine Autofahrerin aus Richtung Lindenstraße nach rechts auf die L1015 einbiegen.
Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie dabei in den Gegenverkehr und stieß seitlich mit einem anderen Pkw zusammen.
Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer verletzt. Sie kamen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.
An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizeiinspektion Eichsfeld hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.
Titelfoto: Landespolizeiinspektion Nordhausen