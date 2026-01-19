Schwerer Verkehrsunfall auf L1015: Zwei Personen im Krankenhaus

Niederorschel - Auf der Landstraße 1015 bei Niederorschel ist es am Sonntagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Zwei Fahrzeuge kollidierten auf der Landstraße 1015 bei Niederorschel seitlich miteinander. Beide Fahrer wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. © Landespolizeiinspektion Nordhausen

Gegen 11.30 Uhr wollte eine Autofahrerin aus Richtung Lindenstraße nach rechts auf die L1015 einbiegen.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie dabei in den Gegenverkehr und stieß seitlich mit einem anderen Pkw zusammen.

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer verletzt. Sie kamen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.