Schwerlasttransport bleibt hängen: Brücke auf B4 gesperrt, Umleitung für Autofahrer

Sondershausen - Ein Schwerlasttransport hat am Montagabend eine Brücke auf der Ortsumfahrung von Sondershausen (Kyffhäuserkreis) beschädigt.

Der Schaden an der Brücke ist deutlich zu erkennen. © Silvio Dietzel

Wie die Polizei berichtet, sei der Auflieger aufgrund eines fehlerhaften Bescheids nicht abgesenkt worden. Ein Teil der Ladung war somit gegen 23.30 Uhr hängengeblieben. Die Brücke im Bereich Bebraer Teiche auf der Bundesstraße 4 wurde gesperrt und soll nun auf ihre Tragfähigkeit überprüft werden.

Eine Umleitung für aus Richtung Erfurt bzw. Nordhausen kommende Autofahrer wurde eingerichtet.

Wegen des Unfalls blieb der Schwerlasttransport auf der B4 liegen. Vier weitere Fahrzeuge des Transports stehen verkehrsbehindernd auf der rechten Fahrspur, kurz hinter dem Bereich, wo die Überholspur in Richtung Nordhausen endet.

Diese Fahrzeuge haben eine Gesamtlänge von rund 450 Metern. Diese Verkehrsbehinderung wird mittels einer Ampel geregelt.