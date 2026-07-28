Schwerlasttransport bleibt hängen: Brücke auf B4 gesperrt, Umleitung für Autofahrer
Sondershausen - Ein Schwerlasttransport hat am Montagabend eine Brücke auf der Ortsumfahrung von Sondershausen (Kyffhäuserkreis) beschädigt.
Wie die Polizei berichtet, sei der Auflieger aufgrund eines fehlerhaften Bescheids nicht abgesenkt worden. Ein Teil der Ladung war somit gegen 23.30 Uhr hängengeblieben. Die Brücke im Bereich Bebraer Teiche auf der Bundesstraße 4 wurde gesperrt und soll nun auf ihre Tragfähigkeit überprüft werden.
Eine Umleitung für aus Richtung Erfurt bzw. Nordhausen kommende Autofahrer wurde eingerichtet.
Wegen des Unfalls blieb der Schwerlasttransport auf der B4 liegen. Vier weitere Fahrzeuge des Transports stehen verkehrsbehindernd auf der rechten Fahrspur, kurz hinter dem Bereich, wo die Überholspur in Richtung Nordhausen endet.
Diese Fahrzeuge haben eine Gesamtlänge von rund 450 Metern. Diese Verkehrsbehinderung wird mittels einer Ampel geregelt.
Zwei weitere Fahrzeuge des Schwerlasttransports befinden sich kurz hinter der Abfahrt von der B4 im Bereich Bebra, kurz vor der gesperrten Brücke, und stellen derzeit keine Verkehrsbehinderung dar, teilte die Polizei mit.
Titelfoto: Silvio Dietzel