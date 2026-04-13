Seniorin kracht in Lkw und verletzt sich schwer

Nordhausen - Eine 75 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Frontalzusammenstoß auf der B4 in Nordhausen schwer verletzt worden.

Der Wagen der 75-Jährigen wurde bei dem Crash vollständig zerstört. © Silvio Dietzel

Die Frau geriet gegen 10.40 Uhr in der Parkallee aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen, wie die Polizei mitteilte.

Die 75-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 53 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Durch den Zusammenstoß liefen Betriebsstoffe aus beiden Fahrzeugen aus. Feuerwehr und Mitarbeiter der Wasserbehörde waren im Einsatz, um die Verunreinigungen zu beseitigen. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.