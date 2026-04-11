Stau auf Autobahn nach Lkw-Crash: 68.000 Euro Schaden

Dittersdorf - Schwerer Autobahncrash in Thüringen ! Am Samstag ist ein Daimler-Lkw auf der A9 in Richtung München verunglückt.

Der mit Bekleidungssäcken beladene Lastwagen kippte um. Es entstand Totalschaden. © Thüringer Polizei

Aus noch nicht bekannter Ursache kam der Wagen zu weit nach rechts von der Fahrbahn ab, rollte im Grünbereich noch weiter und kippte auf die linke Seite, informierte die Autobahnpolizeiinspektion am Sonnabend.

Der 43-jährige Fahrer aus Lettland wurde verletzt. Mit Kopfplatzwunde und Prellungen kam er in eine Klinik.

An seinem mit Bekleidungssäcken beladenen Fahrzeugen entstand Totalschaden. Insgesamt beläuft sich die Schadensbilanz auf 68.000 Euro.