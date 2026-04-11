Stau auf Autobahn nach Lkw-Crash: 68.000 Euro Schaden

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Die A9 in Richtung München musste am Samstag nach einem Lkw-Unfall gesperrt werden.

Von Martin Gaitzsch

Dittersdorf - Schwerer Autobahncrash in Thüringen! Am Samstag ist ein Daimler-Lkw auf der A9 in Richtung München verunglückt.

Der mit Bekleidungssäcken beladene Lastwagen kippte um. Es entstand Totalschaden.
Der mit Bekleidungssäcken beladene Lastwagen kippte um. Es entstand Totalschaden.  © Thüringer Polizei

Aus noch nicht bekannter Ursache kam der Wagen zu weit nach rechts von der Fahrbahn ab, rollte im Grünbereich noch weiter und kippte auf die linke Seite, informierte die Autobahnpolizeiinspektion am Sonnabend.

Der 43-jährige Fahrer aus Lettland wurde verletzt. Mit Kopfplatzwunde und Prellungen kam er in eine Klinik.

An seinem mit Bekleidungssäcken beladenen Fahrzeugen entstand Totalschaden. Insgesamt beläuft sich die Schadensbilanz auf 68.000 Euro.

Rentner im toten Winkel: 73-Jähriger zwischen Lkw und Auto eingeklemmt
Thüringen Unfall Rentner im toten Winkel: 73-Jähriger zwischen Lkw und Auto eingeklemmt

Es bildete sich ein Stau von rund 4 Kilometern. Die Fahrbahn Richtung München musste kurzzeitig gesperrt werden.

Um den genauen Hergang rekonstruieren zu können, wurden auch die digitalen Daten des Lasters gesichert.

Titelfoto: Thüringer Polizei

Mehr zum Thema Thüringen Unfall: