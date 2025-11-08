Radfahrer will BMW ausweichen und verletzt sich schwer

Nordhausen - Ein Radfahrer (77) ist in Nordhausen ( Thüringen ) mit einem Verteilerkasten zusammengestoßen und schwer verletzt worden.

Ein Radfahrer (77) wurde bei einem Unfall in Nordhausen schwer verletzt. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Der Unfall geschah laut Polizei am Freitagnachmittag um 14.25 Uhr. Der 77-Jährige wollte auf der Straße "Darrweg" einem BMW ausweichen, der sich in einer schlecht einsehbaren Einmündung befand - er stürzte.

Dabei verletzte sich der Radfahrer am Kopf und zog sich Schürfwunden zu. "Der Radfahrer trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm, was das Verletzungsbild nicht positiv beeinflusste", so die Polizei.