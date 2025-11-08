Radfahrer will BMW ausweichen und verletzt sich schwer
Von Sven Bleilefens
Nordhausen - Ein Radfahrer (77) ist in Nordhausen (Thüringen) mit einem Verteilerkasten zusammengestoßen und schwer verletzt worden.
Der Unfall geschah laut Polizei am Freitagnachmittag um 14.25 Uhr. Der 77-Jährige wollte auf der Straße "Darrweg" einem BMW ausweichen, der sich in einer schlecht einsehbaren Einmündung befand - er stürzte.
Dabei verletzte sich der Radfahrer am Kopf und zog sich Schürfwunden zu. "Der Radfahrer trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm, was das Verletzungsbild nicht positiv beeinflusste", so die Polizei.
Laut Polizei kam es allerdings nicht zu einer Berührung zwischen dem Auto und dem Radfahrer - dieser sei tatsächlich nur ausgewichen.
