Transporter gerät in Gegenverkehr: Schwerer Unfall mit zwei Verletzten
Zeulenroda-Triebes (Greiz) - Am Donnerstagnachmittag kam es am Ortseingang von Zeulenroda-Triebes zu einem schweren Verkehrsunfall.
Gegen 14.25 Uhr waren laut Polizei drei Fahrzeuge in das Geschehen verwickelt.
Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 52-jähriger Mann mit einem Transporter aus Richtung Auma unterwegs, als er beim Einfahren in den Ort aus bislang nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß das Fahrzeug mit zwei entgegenkommenden Pkw zusammen.
Bei dem Zusammenstoß wurden der Transporterfahrer sowie ein 19-jähriger Autofahrer verletzt. Beide mussten zur medizinischen Versorgung in ein Klinikum gebracht werden.
Die beteiligten Fahrzeuge erlitten erhebliche Schäden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der Autos war der betroffene Straßenabschnitt rund drei Stunden lang nur eingeschränkt befahrbar.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa