Transporter gerät in Gegenverkehr: Schwerer Unfall mit zwei Verletzten

Zeulenroda-Triebes (Greiz) - Am Donnerstagnachmittag kam es am Ortseingang von Zeulenroda-Triebes zu einem schweren Verkehrsunfall .

Drei Fahrzeuge kollidierten am Ortseingang von Zeulenroda, zwei Personen wurden dabei verletzt. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Gegen 14.25 Uhr waren laut Polizei drei Fahrzeuge in das Geschehen verwickelt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 52-jähriger Mann mit einem Transporter aus Richtung Auma unterwegs, als er beim Einfahren in den Ort aus bislang nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß das Fahrzeug mit zwei entgegenkommenden Pkw zusammen.

Bei dem Zusammenstoß wurden der Transporterfahrer sowie ein 19-jähriger Autofahrer verletzt. Beide mussten zur medizinischen Versorgung in ein Klinikum gebracht werden.