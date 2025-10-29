Unfälle an Straßenbäumen: weniger Todesopfer in Thüringen

Thüringen - Die Zahl der Verkehrstoten in Thüringen beim Aufprall von Fahrzeugen gegen einen Baum ist in den vergangenen drei Jahrzehnten deutlich zurückgegangen.

Laut Unfallforschung werden seit 30 Jahren Unfälle an Bäumen statistisch erfasst. Seither verloren in Thüringen 1363 Menschen bei Kollisionen mit Bäumen ihr Leben - davon 1147 auf Landstraßen. (Symbolbild) © Dominik Totaro/dpa

Nach Daten des Gesamtverbands der Versicherer (GDV) starben im vergangenen Jahr 17 Menschen im Freistaat. 1995 seien es noch 135 gewesen. "Aber immer noch starb in Thüringen rund jeder sechste Verkehrstote bei einem Unfall an einem Straßenbaum", sagte Kirstin Zeidler, Leiterin der Unfallforschung der Versicherer.

Das Gros tödlicher Baumunfälle passiere auf Landstraßen - meist im Pkw, hieß es. Grund sei, dass Autofahrer bei geringer Sichtweite, kurvigen Strecken oder schlechter Witterung zu schnell fahren, abgelenkt oder alkoholisiert sind.

Bundesweit waren den Angaben nach im vergangenen Jahr 449 Menschen bei derartigen Zusammenstößen ums Leben gekommen, 1995 waren es noch 2284 gewesen.