Unfall nach Niesanfall: Mazda kollidiert mit Mauer
Bad Frankenhausen - Am Mittwochmorgen kam es in der Frauenstraße zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall.
Gegen 7.40 Uhr geriet der Fahrer eines Mazda in Bad Frankenhausen plötzlich von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer.
Sowohl das Fahrzeug als auch die Mauer in der Frauenstraße wurden dabei beschädigt.
Der 61-jährige Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.
Wie die Polizei mitteilte, erklärte der Mann bei der ersten Befragung, dass ein spontaner Niesanfall ihn die Kontrolle über sein Fahrzeug habe verlieren lassen. Weitere Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa