Unfall nach Niesanfall: Mazda kollidiert mit Mauer

Bad Frankenhausen - Am Mittwochmorgen kam es in der Frauenstraße zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall .

Der Fahrer des Mazdas konnte den Beamten die Frage nach der Unfallursache schnell beantworten. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Gegen 7.40 Uhr geriet der Fahrer eines Mazda in Bad Frankenhausen plötzlich von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer.

Sowohl das Fahrzeug als auch die Mauer in der Frauenstraße wurden dabei beschädigt.

Der 61-jährige Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.