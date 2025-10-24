Vollsperrung: Schwerer Unfall im Landkreis Nordhausen

Nordhausen - Im Landkreis Nordhausen ereignete sich am Freitagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall.

Einer der Volkswagen ist wohl nur noch Schrott. © Silvio Dietzel

Laut TAG24-Informationen soll ein 63-jähriger VW-Fahrer gegen 9.40 Uhr auf dem Goetheweg von Nordhausen-Salza in Richtung Krimerdrode gefahren sein.

Aus noch ungeklärter Ursache sei der 63-Jährige nach links von der Straße abgekommen und auf die entgegengesetzte Spur gefahren.

Dort soll er frontal mit dem VW einer 82-Jährigen zusammengestoßen sein. Beide Autos wurden von der Straße geschleudert und kamen im Straßengräben zum Stehen.

