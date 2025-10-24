Vollsperrung: Schwerer Unfall im Landkreis Nordhausen
Nordhausen - Im Landkreis Nordhausen ereignete sich am Freitagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall.
Laut TAG24-Informationen soll ein 63-jähriger VW-Fahrer gegen 9.40 Uhr auf dem Goetheweg von Nordhausen-Salza in Richtung Krimerdrode gefahren sein.
Aus noch ungeklärter Ursache sei der 63-Jährige nach links von der Straße abgekommen und auf die entgegengesetzte Spur gefahren.
Dort soll er frontal mit dem VW einer 82-Jährigen zusammengestoßen sein. Beide Autos wurden von der Straße geschleudert und kamen im Straßengräben zum Stehen.
Die 82-Jährige habe mit einem hydraulischen Rettungsgerät von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden müssen.
Beide Fahrzeugführer seien schwer verletzt ins Krankenhaus transportiert worden.
Während des Einsatzes von Feuerwehr und Rettungsdienst sei der Goetheweg circa 45 Minuten voll gesperrt gewesen.
Die Polizei konnte auf TAG24-Anfrage bislang keine Informationen zum Unfall beisteuern.
Titelfoto: Silvio Dietzel