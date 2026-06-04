VW-Fahrer kracht mit Lkw zusammen: Senior schwer verletzt
Weida - Ein älterer Mann wurde am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in Weida (Landkreis Greiz) schwer verletzt.
Der 73-Jährige wollte laut bisherigen Erkenntnissen der Polizei von der Straße "Am Schafberge" nach links auf die Bundesstraße 175 abbiegen. Hierbei krachte der VW-Fahrer mit einem Lkw zusammen, der in Richtung Burkersdorf unterwegs war.
Der Senior verletzte sich schwer und wurde ins Krankenhaus nach Gera gebracht. Glimpflich endete der Crash für den 55-jährigen Trucker. Er blieb unverletzt.
Der VW und der Sattelzug wurden erheblich demoliert und waren nicht mehr fahrbereit. Laut Polizei soll der Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.
Wegen der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten war die Bundesstraße für rund 1,5 Stunden voll gesperrt. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz gewesen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.
Titelfoto: Kevin Fischer-Gold / bw.pictures