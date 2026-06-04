VW-Fahrer kracht mit Lkw zusammen: Senior schwer verletzt

Weida - Ein älterer Mann wurde am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in Weida (Landkreis Greiz) schwer verletzt.

Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz. © Kevin Fischer-Gold / bw.pictures

Der 73-Jährige wollte laut bisherigen Erkenntnissen der Polizei von der Straße "Am Schafberge" nach links auf die Bundesstraße 175 abbiegen. Hierbei krachte der VW-Fahrer mit einem Lkw zusammen, der in Richtung Burkersdorf unterwegs war.

Der Senior verletzte sich schwer und wurde ins Krankenhaus nach Gera gebracht. Glimpflich endete der Crash für den 55-jährigen Trucker. Er blieb unverletzt.

Der VW und der Sattelzug wurden erheblich demoliert und waren nicht mehr fahrbereit. Laut Polizei soll der Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.