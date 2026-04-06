Vermeintliche Entführung in Weimar: Opfer rettet sich aus Volkswagen

Die Polizei hatte den Bereich um den Volkswagen abgesperrt. © Johannes Krey - JKFTV.de Foto- und Videojournalist | Drohnenoperator

Laut Polizeiangaben hatte es zunächst einen Streit zwischen mehreren Personen gegeben. Anschließend sei das Opfer in der Schubertstraße von drei Männern in einen Volkswagen gezogen und dort gegen seinen Willen festgehalten worden.

Das Auto fuhr danach durch die Innenstadt und hielt auf Höhe des Einkaufscenters "Atrium" an. Offenbar hatte es ein Handgemenge im Inneren des Fahrzeuges gegeben. Das vermeintliche Opfer konnte sich daraufhin aus dem VW befreien. Im Anschluss kam es zu einer erneuten Auseinandersetzung zwischen dem Mann und den mutmaßlichen Angreifern. Zeugen hatten die Prügelei bemerkt und die Polizei alarmiert.

Die Verdächtigen waren nach dem Eintreffen der Polizei noch vor Ort vernommen worden. Während der Fahrer des VW-Golfs festgenommen worden war, wurde das vermeintliche Opfer für eine Zeugenaussage auf die Dienststelle gebracht.

Die Polizei hatte vor Ort Spuren gesichert und den Bereich um das Auto abgesperrt. Aus diesem Grund kam es zu Verkehrsbehinderungen bei der Ausfahrt aus der Tiefgarage des Atriums in Richtung Rathenauplatz. Außerdem war eine Fahndung nach zwei weiteren mutmaßlichen Tätern eingeleitet worden. Sie sollen den Geschädigten mit einem Messer bedroht haben.