Volltrunkener Mann verwechselt Wohnungstür, jetzt erwartet ihn eine Anzeige

Ein volltrunkener Mann will sich in seiner Wohnung in Gera zur Ruhe begeben, allerdings irrt er sich in der Etage.

Von Carsten Jentzsch

Gera - Ein volltrunkener Mann will sich in seiner Wohnung in Gera zur Ruhe begeben, allerdings irrt er sich in der Etage! Alles in Kürze Volltrunkener Mann irrt sich in Gera in der Etage.

Mann beschädigt fremde Wohnungstür aus Frust.

Polizei wird informiert und eilt zum Ort.

Betrunkener schläft tief in seinem eigenen Bett.

Anzeige wegen Sachbeschädigung erwartet den Mann. Mehr anzeigen Der Mann wunderte sich, warum sein Schlüssel nicht passte, wie aus Polizei-Angaben hervorging. (Symbolbild) © 123RF/gbjstock Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe ein volltrunkener 26-Jähriger am Samstag - kurz vor 23 Uhr - seine Wohnung in einem Wohnblock in Gera-Lusan betreten wollen, um seinen Rausch auszuschlafen. Den Angaben nach irrte er sich in der Etage. Er habe sich gewundert, warum sein Schlüssel nicht gepasst habe. Laut Polizei beschädigte der Mann aus Frust die Wohnungstür. Der Mieter (41) der Wohnung, dem dies nicht unbemerkt blieb, informierte die Polizei, wie aus den Angaben weiter hervorging. Bei Eintreffen der Beamten habe der "polizeibekannte Herr" bereits so tief und fest im nun richtigen Bett geschlafen, dass er nicht wach zu bekommen gewesen sei. Thüringen Was Thüringen am Grünen Band ausbaut Zwischenzeitlich war dem Betrunkenen sein Irrtum aufgefallen, und er hatte sich zu seiner eigenen Wohnung begeben, wie aus den Angaben weiter hervorging. "Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Ob er sich jedoch daran erinnern kann, bleibt abzuwarten", so die Polizei.

Titelfoto: 123RF/gbjstock