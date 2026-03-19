Warnung: Gefährliche Gase durch Brand auf Mülldeponie in Zeulenroda

Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz) - Auf einer Mülldeponie in Zeulenroda ist ein größerer Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr warnt vor gefährlichen Gasen.

Auf einer Mülldeponie in Zeulenroda ist am Mittwoch ein größerer Brand ausgebrochen. © © NEWS5 / Max Rehe

Angaben der Zentralen Leitstelle der Feuerwehr am Morgen zufolge ist immer noch nicht absehbar, wann das Feuer gelöscht sein wird.

Am Abend zuvor hatten im Nordosten der Stadt in der Industriestraße zwei Müllhaufen auf einer Mülldeponie zu brennen begonnen. Die brennende Fläche wurde am Abend auf rund 2700 Quadratmeter geschätzt.

Es komme zu einer starken Rauchentwicklung. Gefährliche Gase, die durch das Feuer entstehen können, habe man bei Messungen bislang aber nicht feststellen können, teilte ein Sprecher der Feuerwehrleitstelle mit.

Die Bevölkerung wurde über die Warn-App NINA aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.