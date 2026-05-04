Joko und Klaas auf dem Wertstoffhof in Erfurt: "Im Fernsehen läuft nur noch Schrott"

"Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" von Joko Winterscheidt (47, l.) und Klaas Heufer-Umlauf (42) fand am Sonntagabend in Erfurt statt. © Joyn/Nadine Rupp/ProSieben/obs

Moderator Klaas Heufer-Umlauf eröffnete die Sendung mit gewohnt ironischem Ton: "Völlig zu Recht sagt man: 'Im Fernsehen läuft nur noch Schrott'. Das ist richtig, aber selten haben wir diesen Schrott für Sie schon vorsortiert." Die Wahl der Location habe er sich ausgesucht.

Für einen besonderen Moment sorgte Sänger Clueso (46), der ebenfalls vor Ort war. Der gebürtige Erfurter wurde von Klaas als "Bürgermeister der Herzen" angekündigt, las einige Quizfragen vor und war damit ebenfalls kurz Teil der Show.

Zweieinhalb Stunden lang erschienen immer wieder neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der Bühne, die Fragen beantworten oder Aufgaben bewältigen mussten.

Die Frage, die letztlich zum Gewinn und zum Ende der Show führte, war die Mehrzahl des Wortes "Quiz". Julia buzzerte schnell und vermutete "die Quiz" als Antwort, womit sie richtig lag. Dafür kassierte sie 100.000 Euro.