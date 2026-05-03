Wildunfälle auf Thüringer Straßen: So sollten sich Autofahrer verhalten

Thüringen - Gleich zweimal haben Begegnungen mit Wildschweinen in den vergangenen Tagen auf Thüringens Straßen zu Unfällen geführt.

Der ADAC gibt Handlungsempfehlungen im Fall von Wildunfällen auf Thüringer Straßen. (Archivbild) © Paul Zinken/dpa

Am Samstagabend konnte ein Motorradfahrer laut Polizei einen Zusammenstoß mit einem der Wildtiere nicht mehr verhindern, als dieses plötzlich außerhalb Erfurts die Straße kreuzte. Der 24-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Wildschwein starb vor Ort.

Mit gleich einer ganzen Rotte Wildschweinen stieß eine Autofahrerin nahe Trügleben bei Gotha zusammen, als die Tiere am Freitagabend plötzlich die Straße querten.

Die 44-jährige Fahrerin blieb laut Polizei unverletzt, zwei Wildschweine starben an der Unfallstelle.

Was der Automobilclub ADAC nach einem Wildunfall empfiehlt: