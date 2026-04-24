Wartungsarbeiten bis Anfang Juni: Einschränkungen in Thüringens Autobahntunneln

Oberhof/Erfurt - Autofahrer müssen auf der tunnelreichen A71 zwischen Schweinfurt ( Bayern ) und Sangerhausen ( Sachsen-Anhalt ) in den kommenden Wochen in Thüringen mit Umwegen und Einschränkungen rechnen.

Auch der Rennsteigtunnel, Deutschlands längster Autobahntunnel, ist von den Arbeiten betroffen. (Archivbild) © Martin Schutt/Zentralbild/dpa

Abends und nachts werden Tunnel dort für Wartungsarbeiten bis Anfang Juni immer wieder gesperrt, teilte die Autobahngesellschaft in Erfurt mit. Betroffen ist mit dem Rennsteigtunnel auch der mit rund acht Kilometern längste Autobahntunnel Deutschlands.

Nach Angaben der Autobahn GmbH kommt es im Zeitraum vom 27. April bis 3. Juni in beiden Fahrtrichtungen zu Sperrungen der Tunnel Alte Burg und Rennsteig.

In Fahrtrichtung Schweinfurt seien die Arbeiten in den Nächten vom 27. April bis 30. April, vom 4. bis 8. Mai sowie vom 20. bis 22. Mai geplant, jeweils zwischen 19 und 6 Uhr.

In Fahrtrichtung Sangerhausen werden beide Tunneln demnach in den Nächten vom 18. zum 20. Mai, vom 26. bis 29. Mai sowie vom 29. Mai bis 1. Juni gesperrt.