Weihnachtszauber in Eisenach: ZDF zu Besuch auf der Wartburg

Eisenach - Im ZDF-Format "Weihnachtszauber auf Burgen und Schlössern" steht unter anderem der Weihnachtsmarkt auf der Wartburg in Eisenach im Mittelpunkt.

Der Weihnachtsmarkt auf der Wartburg in Eisenach verzaubert mit historischem Ambiente, traditionellem Handwerk und mittelalterlicher Stimmung. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Hoch über der Stadt gelegen, bietet die geschichtsträchtige Burg eine Kulisse, die Besucher in eine andere Zeit versetzt. Wer den Markt betritt, taucht ein in die Welt des Mittelalters und erlebt Weihnachten in einem ganz besonderen historischen Ambiente.

In den Burghöfen erwartet die Gäste ein gemütlicher Weihnachtsmarkt, der bewusst anders sein soll als viele moderne Märkte. Gaukler und Musiker sorgen für Unterhaltung und gute Atmosphäre.

Viele Besucher zeigen sich begeistert: "Da fühlt man sich wie in einer anderen Welt hier", sagt eine Besucherin.

Zahlreiche kleine Buden reihen sich aneinander und bieten traditionelles Kunsthandwerk an. Hier steht echtes Handwerk im Vordergrund. Die Familie Hildebrand lebt diese Tradition seit Jahrzehnten und ist mit ihrer Glasbläserei fester Bestandteil des Marktes.

Mit großer Leidenschaft brennen sie für ihr Handwerk und zeigen, wie viel Herzblut in echter Handarbeit steckt. Ein Standbesucher bringt es auf den Punkt: "Wir sind auch glücklich, dass es so etwas noch gibt – echtes Handwerk."