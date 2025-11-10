Wohnungsbrand in Gotha: Mann leblos aufgefunden

Gotha - Bei einem Wohnungsbrand in Gotha ist ein Mann tot aufgefunden worden.

Die Feuerwehr fand den Mann bei Löscharbeiten leblos vor. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Die Wohnung des Mannes, dessen Alter bislang unbekannt sei, sei am Sonntagabend in Brand geraten, teilte die Polizei mit.

Bei den Löscharbeiten im Mehrfamilienhaus entdeckten Einsatzkräfte den leblosen Mann.

Bisher sind nach Angaben der Polizei weder Brand- noch Todesursache bekannt.