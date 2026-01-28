Wintersport in Thüringen: Gute Bedingungen für Langläufer
Thüringen - In Oberhof und im Thüringer Wald laden die aktuellen Schneefälle zu besten Bedingungen für Skilangläufer ein.
Auf den Höhen des Thüringer Waldes stehen laut "Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum" derzeit 44 gespurte Loipen für Profis sowie für Hobby- und Freizeitsportler zur Verfügung.
Besonders beliebt ist die "Alte Rollerbahn" am Oberhofer Grenzadler. Dort kann – sofern es die Witterung zulässt – dienstags und donnerstags bis 20 Uhr unter Flutlicht gelaufen werden.
Das Angebot richtet sich vor allem an Berufstätige, die auch nach Feierabend aktiv sein möchten. "Die aktuelle Schneelage erlaubt eine sichere Nutzung der Strecke", erklärt Heiko Krause, technischer Betriebsleiter des Zweckverbandes Thüringer Wintersportzentrum Oberhof.
Dabei wird um Rücksichtnahme mit den Nachwuchsvereinen des Thüringer Skiverbandes gebeten, die das Flutlichtzeitfenster für ihr Training nutzen. Zudem ist die vorgegebene Laufrichtung auf der Strecke – linksherum, entgegen dem Uhrzeigersinn – unbedingt einzuhalten.
Gleichzeitig appellieren die Verantwortlichen an Gäste, ausschließlich die ausgewiesenen touristischen Loipen zu nutzen. Die Strecken in der LOTTO Thüringen ARENA am Rennsteig sind dem Leistungssport vorbehalten, zudem finden dort in den kommenden Wochen zahlreiche Wettkämpfe statt. Gerade diese anspruchsvollen Arena-Strecken üben jedoch immer wieder eine besondere Anziehungskraft auf Freizeitläufer aus.
Titelfoto: Christian Heilwagen / TWZ