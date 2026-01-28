Wintersport in Thüringen: Gute Bedingungen für Langläufer

Thüringen - In Oberhof und im Thüringer Wald laden die aktuellen Schneefälle zu besten Bedingungen für Skilangläufer ein.

Frisch präparierte Loipen und winterliche Schneelandschaften locken derzeit zahlreiche Langläufer nach Oberhof und in den Thüringer Wald. © Christian Heilwagen / TWZ

Auf den Höhen des Thüringer Waldes stehen laut "Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum" derzeit 44 gespurte Loipen für Profis sowie für Hobby- und Freizeitsportler zur Verfügung.

Besonders beliebt ist die "Alte Rollerbahn" am Oberhofer Grenzadler. Dort kann – sofern es die Witterung zulässt – dienstags und donnerstags bis 20 Uhr unter Flutlicht gelaufen werden.

Das Angebot richtet sich vor allem an Berufstätige, die auch nach Feierabend aktiv sein möchten. "Die aktuelle Schneelage erlaubt eine sichere Nutzung der Strecke", erklärt Heiko Krause, technischer Betriebsleiter des Zweckverbandes Thüringer Wintersportzentrum Oberhof.

Dabei wird um Rücksichtnahme mit den Nachwuchsvereinen des Thüringer Skiverbandes gebeten, die das Flutlichtzeitfenster für ihr Training nutzen. Zudem ist die vorgegebene Laufrichtung auf der Strecke – linksherum, entgegen dem Uhrzeigersinn – unbedingt einzuhalten.