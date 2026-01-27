Wann kommt die Thüringen-App? Das ist geplant

Thüringen - Vertreter der Thüringer IT-Branche sind skeptisch, ob die Menschen im Land die angekündigte Thüringen -App wirklich ab Ende des Jahres nutzen können.

Bislang hat es nach Angaben eines Sprechers des Digitalministeriums noch keine Ausschreibungen zur Thüringen-App gegeben. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn

Zwar sei es technisch machbar, eine solche App in kurzer Zeit zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, sagte der Vorstandsvorsitzende des Branchenvereins ITnet Thüringen, Heiko Kahl.

Doch ehe mit der inhaltlichen Arbeit an einer solchen App begonnen werden könne, gebe es noch formale Hürden zu überwinden. "Wenn da noch keine Ausschreibung erfolgt ist, ist es sehr unrealistisch, dass da in zwölf Monaten was passiert", sagte Kahl.

Bislang hat es nach Angaben eines Sprechers des Digitalministeriums noch keine Ausschreibungen zur Thüringen-App gegeben. Dazu, was genau diese App zu welchem Zeitpunkt nach den Vorstellungen des Ministeriums können soll, machte er keine Angaben.

Das Haus arbeite gerade "intensiv an der strukturellen Vorbereitung zur Entwicklung der App". Deshalb könnten noch keine technischen Details veröffentlicht werden, so der Sprecher.

Ende 2025 hatte Digitalstaatssekretärin Milen Starke (35) angekündigt, dass die App auch wie eine Art digitale Behörde funktionieren und darüber etwa Bauanträge gestellt werden können sollen. Das soll bis Ende 2026 umgesetzt werden, so Starke.