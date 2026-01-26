Pflegeheim ohne Strom: Technisches Hilfswerk lässt Bewohner nicht im Stich

Das Technische Hilfswerk musste am Wochenende nach Sondershausen ausrücken.

Von Christian Rüdiger

Sondershausen - Das Technische Hilfswerk (THW) musste am Wochenende nach Sondershausen (Kyffhäuserkreis) ausrücken.

Das THW stellte die Stromversorgung sicher.
© Technisches Hilfswerk Sondershausen

Im Ortsteil Hohenebra war am Samstag die Trafostation eines örtlichen Pflegeheims ausgefallen, wie das THW erklärte.

Neben einem Stromausfall war auch die komplette Heizungsanlage von dem Defekt betroffen gewesen. Ein regulärer Weiterbetrieb war durch den Zusammenbruch der Anlage also nicht mehr möglich.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, mussten die Kollegen des THW-Ortsverbandes Gotha angefordert werden, weil diese über eine sogenannte "Fachgruppe Elektro" sowie über ein 200-kVA-Notstromaggregat verfügen, teilte das THW mit.

Dadurch konnte kurzfristig eine provisorische Stromversorgung aufgebaut und der Weiterbetrieb des Pflegeheims zunächst sichergestellt werden.

Der Defekt in der Trafostation hatte Folgen für das Pflegeheim.
© Technisches Hilfswerk Sondershausen

Das Pflegeheim wurde über das Wochenende per Notstrom versorgt. Wie lange der Einsatz noch andauern wird, ist derzeit weiterhin nicht absehbar.

Titelfoto: Technisches Hilfswerk Sondershausen

