Zahl der Arbeitslosen in Thüringen gestiegen

Erfurt - Mit Beginn des Winters ist in Thüringen saisonbedingt die Arbeitslosigkeit gestiegen.

Die Arbeitslosenquote in Thüringen ist nach oben gegangen. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Im Dezember waren im Freistaat 69.344 Männer und Frauen ohne Job, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte.

Das waren 1360 Arbeitslose mehr als im November und 1404 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 6,3 Prozent und lag mit 0,1 Prozentpunkten über dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag die Quote bei 6,2 Prozent.

Wie in dieser Jahreszeit üblich, komme es in den Außenberufen häufiger zu Freisetzungen. Besonders von Arbeitslosigkeit betroffen seien Jugendliche und Männer, erklärte Markus Behrens, Chef der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen.

Außerdem würden weniger Arbeitslose eine neue Stelle finden, da Unternehmen vor dem Jahreswechsel oft zurückhaltender einstellten und die wirtschaftliche Lage weiterhin verhalten bleibe.

Bei der Arbeitslosigkeit entfiel den Angaben nach der größte Anteil auf Männer und Frauen ab 50 Jahren (37 Prozent) sowie Langzeitarbeitslose (35,9 Prozent). Im Vergleich zu November sei die Erwerbslosigkeit bei Männern und Frauen, die länger als ein Jahr ohne Job waren, um ein Prozent gestiegen.