Sachsens schönste Ex-Polizistin völlig "im Eimer": So kräftezehrend war ihr Sonntag

Dresden - Aufgeben ist für Adrienne Koleszár (40) keine Option. Am Sonntag ist Sachsens schönste Ex-Polizistin weit über ihre Grenzen hinausgewachsen.

Adrienne Koleszár (40) hat am Sonntag ordentlich in die Pedale getreten. © Screenshot/Instagram/@adrienne_koleszar

Nichts mit Füßen hochlegen und entspannen! Die Dresdnerin hat durchgezogen und mit dem Fahrrad stolze 82,12 Kilometer in drei Stunden und 43 Minuten zurückgelegt.

"Ich bin so im Eimer, ich bin wirklich so kaputt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen", sagte die 40-Jährige ihren Fans in einer Instagram-Story, kurz bevor es unter die Dusche ging.

Als sie bereits einige Kilometer Strecke in den Knochen hatte, seien ihr jedoch erste Zweifel an ihrer Sonntagsaktivität gekommen: "Wollte nach 60 Kilometern ehrlicherweise ein Taxi rufen", schrieb sie in ihrem dazugehörigen Beitrag auf Instagram.

Auch wenn sie ihre Hände und Füße nicht mehr hätte spüren können, ist das Glas für Koleszár stets halbvoll: "Dafür bin ich jetzt straffer."

Zusätzlich zur körperlichen Belastung hatte die Darstellerin der RTL-Serie "Blaulicht Report" mit dem April-Wetter zu kämpfen.