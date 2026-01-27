"Shit happens": Alida stolpert durch Tag zwei beim perfekten Dinner
Aachen - Tag zwei bei "Das perfekte Dinner" (VOX) in Aachen! Am Herd steht diesmal Alida (68), die ihre Gäste mit einem Drei-Gänge-Menü unter dem Motto "Aus Wasser, Wald und Wiese" verwöhnen will.
Zur Vorspeise serviert die 68-Jährige ein Jakobsmuschel-Tatar ("aus dem Wasser"), gefolgt von Rehragout mit Möhren, Pastinakenpüree und Portweinpflaumen ("aus dem Wald"). Zum Abschluss gibt's süß: Holundermousse mit Champagnergelee ("von der Wiese").
Alida liebt es, Gäste zu empfangen, doch in der Küche wird es bei ihr schnell turbulent. Eine Schüssel rutscht ihr aus der Hand und zerspringt in unzählige Einzelteile.
"Das sind dann so die Dinge, die in der Küche passieren, wenn man nicht ganz bei der Sache ist", kommentiert sie trocken. Schnell kommt der Besen zum Einsatz – und das nicht zum letzten Mal.
Auch bei der Vorbereitung der Nachspeise purzeln ihr die Schoko-Perlen in alle Richtungen. Die Pharmazeutin gibt sich entspannt: "Shit happens."
Mitgemacht hat sie bei der VOX-Show, weil sie das Format "inspirierend" findet und sich bewusst "der Herausforderung stellen" wollte. Doch kann sie die bunte Truppe mit ihrem Menü überzeugen?
Karneval beim Dinner: Markus lockert die Runde auf
Für Aufsehen bei Alida sorgt erst mal jemand anderes: Kandidat Markus (37). Mit Ski-Brille, pinken Plüschohren und sehr karnevalstauglichem Look wirkt er eher wie auf dem Rosenmontagszug als bei einem Dinnerabend.
"Ich dachte, so ein bisschen zur Auflockerung", erklärt er lachend. Sogar bei einer Polizeikontrolle im Bus an der Grenze sei das Outfit Thema gewesen. Die Runde nimmt es mit Humor.
Zurück zum Essen: Die Vorspeise sorgt vorab für gute Stimmung. Weniger geschmeckt hat der Truppe jedoch der Hauptgang.
Kevin (29) stört sich vor allem an der Konsistenz der Pflaumen: "Diese ledrige Haut und dann diese pampige Füllung innen drin – das war nicht so meins." Außerdem sei das Fleisch "sehr zäh" gewesen.
Auch die Nachspeise kann das Ruder nicht mehr rumreißen. "Das hat mir auch nicht so geschmeckt", urteilt Kim (32). Kevin wird noch deutlicher: "Ich hab auch einen Teil irgendwann nicht mehr runtergekriegt."
Unterm Strich sammelt Alida 26 Punkte von ihren Mitstreitern ein. Damit liegt sie klar hinter Basti (29), der an Tag eins starke 35 Punkte vorgelegt hatte.
Titelfoto: Screenshot/RTL+