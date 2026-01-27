"Shit happens": Alida stolpert durch Tag zwei beim perfekten Dinner

Aachen - Tag zwei bei " Das perfekte Dinner " (VOX) in Aachen ! Am Herd steht diesmal Alida (68), die ihre Gäste mit einem Drei-Gänge-Menü unter dem Motto "Aus Wasser, Wald und Wiese" verwöhnen will.

Alida (68) steht an Tag zwei in Aachen am Herd. © Screenshot/RTL+

Zur Vorspeise serviert die 68-Jährige ein Jakobsmuschel-Tatar ("aus dem Wasser"), gefolgt von Rehragout mit Möhren, Pastinakenpüree und Portweinpflaumen ("aus dem Wald"). Zum Abschluss gibt's süß: Holundermousse mit Champagnergelee ("von der Wiese").

Alida liebt es, Gäste zu empfangen, doch in der Küche wird es bei ihr schnell turbulent. Eine Schüssel rutscht ihr aus der Hand und zerspringt in unzählige Einzelteile.

"Das sind dann so die Dinge, die in der Küche passieren, wenn man nicht ganz bei der Sache ist", kommentiert sie trocken. Schnell kommt der Besen zum Einsatz – und das nicht zum letzten Mal.

Auch bei der Vorbereitung der Nachspeise purzeln ihr die Schoko-Perlen in alle Richtungen. Die Pharmazeutin gibt sich entspannt: "Shit happens."

Mitgemacht hat sie bei der VOX-Show, weil sie das Format "inspirierend" findet und sich bewusst "der Herausforderung stellen" wollte. Doch kann sie die bunte Truppe mit ihrem Menü überzeugen?