Tränen statt Klicks: So erlebte Bibi den Shitstorm um "Wap Bap"

Köln - Sie war Deutschlands YouTube -Star Nummer eins: Bianca "Bibi" Heinicke (32). Heute spricht sie offen über eine Phase, die sie ernsthaft an ihre Grenzen brachte.

Bianca "Bibi" Heinicke (32) teilte das Bild damals auf Instagram, ohne zu wissen, dass der Song einen riesigen Shitstorm nach sich ziehen würde. © Screenshot/Instagram/Bianca Heinicke

Im Talk auf dem YouTube-Kanal Schlumpf von Rezo (33) blickt die 32-Jährige auf das Jahr 2017 zurück. Damals veröffentlichte sie den Song "How It Is (Wap Bap ...)" und wurde damit zur Zielscheibe der Nation.

Ob Outfit, Lyrics oder Gesang: Kaum etwas an dem Lied blieb unkommentiert. Schon kurz nach Veröffentlichung hagelte es Kritik, der Track floppte gnadenlos und entwickelte sich zeitweise sogar zu einem der meistgedislikten deutschen Musikvideos auf YouTube.

Um sich zu schützen, machte Bianca dicht und vermied es konsequent, einen Blick in die Kommentar-Spalte zu werfen. "Ich wollte das Negative einfach nicht an mich ranlassen", erklärt sie rückblickend.

Doch der Hass blieb nicht im Netz. Auch auf der Straße wurde sie verspottet, Menschen spielten ihr das Lied vor, lachten sie aus. Teils soll es sogar über verbale Angriffe hinausgegangen sein.

"'Wap Bap' hat mich dazu gebracht, dass ich wirklich in einem State war, wo ich gesagt habe: Ich hasse Menschen", sagt Bianca heute ganz offen. Ein Satz, der zeigt, wie tief das Ganze ging.