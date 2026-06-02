Alles andere als Glamour: Dieser Hollywood-Star ist kaum noch wiederzuerkennen

Franklin (Tennessee/USA) - Diese Schauspiel-Ikone aus den 1990er-Jahren hat ihr Aussehen komplett verändert: Anlässlich ihres 58. Geburtstages postete die US -Amerikanerin Ashley Judd auf Social Media zahlreiche Bilder ihres Ehrentags und verblüffte mit ihrem natürlichen Erscheinungsbild zugleich zahlreiche Fans.

Ashley Judd (58) sorgte kürzlich mit ihrem natürlichen Erscheinungsbild für ordentlich Aufsehen.

In Hollywood ist vor allem eins wichtig - das perfekte Aussehen. Zwischen dem gewohnten Glamour und Luxus zeigte die "A Time to Kill"-Darstellerin auf Instagram, dass es neben all dem Make-up und gestylten Haaren auch anders gehen kann.

Noch vor rund zwei Jahren präsentierte sich die Schauspielerin anlässlich Premiere zum Film "Lazareth" in New York mit gefärbten Haaren und perfekt sitzender Kosmetik.

Davon fehlt heute jede Spur. In ihren neusten Geburtstagsaufnahmen sahen ihre Follower nicht nur ihre ungeschminkte Schönheit, sondern auch den im Alter kommenden grauen Haaransatz - für den Star eine Nebensächlichkeit.

"An meinem 58. Geburtstag war mein inneres 12-jähriges Kind bereit, Liebe, Fürsorge, Einfühlungsvermögen, Freude, Schutz und Versorgung zu empfangen", schrieb Judd unter ihren Bildern.

Viele Menschen seien mit unerfüllten Bedürfnissen aufgewachsen. Anlässlich ihres Ehrentages nutzte Judd die Gelegenheit, um ihre Zeit als kleines Mädchen wieder aufleben zu lassen.