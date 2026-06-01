Schlager-Newcomerin träumt groß: "Das ist unbezahlbar!"

Hamburg - Sie moderierte bereits im jungen Alter vor Millionenpublikum bei VIVA, arbeitet heute als Moderatorin und Journalistin – und erobert seit zwei Jahren auch die Schlagerwelt: Ilka Groenewold (41) meldet sich mit ihrer neuen Single "Und wenn ich träum"(erschienen am 29. Mai) zurück. Passend zum Titel verriet die Wahl- Hamburgerin gegenüber TAG24 , wovon sie aktuell träumt.

Wahl-Hamburgerin Ilka Groenewold (41) will als Schlagersängerin durchstarten. © Andreas Schmitt

"Ich träume gerade ganz bewusst groß, aber gleichzeitig sehr konkret", so die 41-Jährige.

"Natürlich wünsche ich mir, dass meine Musik noch mehr Menschen erreicht und berührt. Mein größter Traum ist es, weiterhin das machen zu dürfen, was ich liebe: auf der Bühne zu stehen, Geschichten zu erzählen – als Moderatorin oder Sängerin - und Emotionen zu teilen."

Schon länger auf der persönlichen Wunschliste: ein Auftritt in einer großen Schlagersendung wie etwa "Schlagerboom" mit Florian Silbereisen (44).

"Ich glaube fest daran, dass Träume wahr werden, wenn man mit Leidenschaft und Ausdauer daran arbeitet."

Können sich Fans bald auf große Fernsehauftritte freuen? Ganz ausgeschlossen scheint das nicht zu sein. "Es finden einige Gespräche statt – sowohl für Live- als auch TV-Projekte", verrät die Sängerin. Mehr dürfe sie derzeit allerdings noch nicht sagen.

"Ich freue mich sehr auf die kommenden Bühnenmomente, denn der direkte Kontakt mit dem Publikum ist einfach unbezahlbar." Dabei bringen die musikalischen Auftritte für Groenewold ganz neue Herausforderungen mit sich.

"Beim Moderieren arbeite ich mit Stichpunkten, beim Singen muss jedes Wort exakt stimmen", erklärt Groenewold. Deshalb entwickle sie zu jedem Song eine kleine Geschichte im Kopf. Selbst beim Joggen höre sie ihre Titel noch einmal durch, um die Texte zu verinnerlichen.