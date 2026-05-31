Liebes-Aus nach 17 Jahren: Ben Stillers Ehefrau erklärt, warum sie dennoch wieder zusammen sind

Los Angeles - Manchmal braucht es erst eine gescheiterte Ehe, um wieder zusammenzufinden. Genau diese Erfahrung mussten auch Schauspielerin Christine Taylor (54) und Hollywood- Star Ben Stiller (60) vor rund neun Jahren durchleben. In dem Podcast " The McBride Rewind " erklärte die Blondine nun, wie sie ihre Beziehung mit dem "Nachts im Museum"-Darsteller gerade so noch retten konnte.

Christine Taylor (54) und Ben Stiller (60) lernten sich 1999 an einem Filmset kennen und lieben. (Archivfoto) © ROBERT MORA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Gefunkt hat es bei der 54-Jährigen und dem bekannten Comedian während der Dreharbeiten zum Action-Film "Heat Vision and Jack" 1999. Die Blitzhochzeit ließ nicht lang auf sich warten: Bereits ein Jahr nach ihrem ersten Aufeinandertreffen folgte die Trauung.

Nach über 17 Ehejahren und zwei gemeinsamen Kindern, Tochter Ella (24) und Sohn Quinlin (20), gaben die Schauspieler schließlich 2017 offiziell ihre Trennung bekannt - die Scheidung reichte das bekannte Paar jedoch nie ein.

"Wir waren uns in vielen Dingen einfach nicht einig und haben so hart daran gearbeitet, alles passend und richtigzumachen", erklärte die 54-Jährige. Zwar fühlte sich die Entscheidung für die zweifachen Eltern zunächst richtig an, der Weg dorthin war jedoch "sehr schwierig".

Das Ende von Stillers und Taylors Beziehung schien bereits endgültig - bis jedoch die Corona-Pandemie global für großes Aufsehen sorgte. Im Zuge des Lockdowns 2020 zog sich die vierköpfige Familie aus dem öffentlichen Leben zurück.

"Unsere Tochter machte damals ihren Highschool-Abschluss, unser Sohn die achte Klasse", verriet sie im Podcast. Taylor erinnerte sich daran, dass plötzlich etwas vorhanden gewesen sei, das im hektischen Alltag oft fehlte: Zeit.

Diese nutzen die Schauspieler, um ihre Ehe mithilfe von professioneller Unterstützung wieder in die richtige Bahn zu lenken. "Wir haben uns in Zoom eingeloggt und unsere Therapiesitzungen abgehalten und so wirklich den Weg zurückgefunden."

Die "Zoolander 2"-Darstellerin machte während des Gesprächs deutlich, dass die Pandemie einen wichtigen Wendepunkt in ihrer Beziehung zu Stiller markierte.