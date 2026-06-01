Ganz still und heimlich: Dua Lipa und Callum Turner feiern Vermählung
London - Während zahlreiche Fans der Pop-Sängerin Dua Lipa (30) und dem britischen Schauspieler Callum Turner (36) über mögliche Zukunftspläne der beiden spekuliert haben, haben die Hollywood-Stars am Sonntag längst Fakten sprechen lassen - in einer ganz privaten Zeremonie gaben sie sich das "Ja"-Wort.
Wie das Magazin The Sun vor wenigen Stunden bekannt gab, fand die Trauung im britischen "The Old Marylebone Town Hall" in London statt. Dabei setzten die "One Kiss"-Interpretin und ihr sechs Jahre älterer Partner bei der feierlichen Veranstaltung vor allem auf ganz viel Intimität und Privatsphäre.
Lediglich acht Gäste aus dem engsten Familienkreis waren zu der Hochzeit geladen. Ganz besonders emotional wurde die Zeremonie, als der 36-jährige Bräutigam plötzlich in Tränen ausbrach, berichtete ein Insider dem Newsportal.
"Er war völlig überwältigt", beichtete die geheime Quelle. Turner sei bei der Hochzeit so nervös gewesen, dass er vor dem Altar zu zittern begonnen habe.
Während andere Stars bei ihrer Trauung vor allem auf Luxus und Glamour setzen, entschieden sich Dua Lipa und ihr Ehemann zunächst bewusst gegen das ganz große Kino.
Die berühmte Pop-Sängerin erschien laut The Sun in einem maßgeschneiderten Dress des Modehauses Schiaparelli, ihr Mann zierte die feierliche Veranstaltung mit einem dunkelblauen Anzug. Nach der Zeremonie warteten bereits die geladenen Hochzeitsgäste vor dem historischen Rathaus.
Unter ihnen waren Dua Lipas Eltern Dukagjin (57) und Anesa Lipa (53) sowie ihre Schwester Rina (25) und Bruder Gjin (20). Aufnahmen des frisch vermählten Ehepaares zeigen, wie sie nach der Zeremonie mit Konfetti überschüttet wurden.
Die Feierlichkeit des Paares blieb überraschend bescheiden
"Ich dachte ehrlich gesagt einfach, dass dort eine ganz normale Hochzeit stattfindet", berichtete ein Augenzeuge dem Newsportal.
Auch die Mitarbeiter des Rathauses zeigten sich erstaunt, wie rasch die Hochzeit der 30-Jährigen und Turner vorüber war.
"Es passierte alles unglaublich schnell. Rein, Trauung, wieder raus – erledigt", erklärte ein Angestellter. Nach dem "Ja"-Wort zog sich die achtköpfige Hochzeitsgesellschaft bei einem kleinen Abendessen zurück, gab das Magazin preis.
"Dua und Callum wollten genau das. Es sollte stilvoll, schlicht und persönlich sein", fügte der Insider hinzu. In wenigen Tagen drehen die bekannten Hollywood-Größen den Spieß jedoch um - dann heißt es für das Ehepaar ab in den Süden.
"Die standesamtliche Trauung war bewusst privat gehalten. Sizilien wird das genaue Gegenteil – deutlich größer, glamouröser und voller Überraschungen", betonte der Insider.
Titelfoto: Neilson Barnard / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP