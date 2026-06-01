Ganz still und heimlich: Dua Lipa und Callum Turner feiern Vermählung

London - Während zahlreiche Fans der Pop-Sängerin Dua Lipa (30) und dem britischen Schauspieler Callum Turner (36) über mögliche Zukunftspläne der beiden spekuliert haben, haben die Hollywood- Stars am Sonntag längst Fakten sprechen lassen - in einer ganz privaten Zeremonie gaben sie sich das "Ja"-Wort.

Dua Lipa (30) und Callum Turner (36) lernten sich 2023 in Los Angeles bei einer Geburtstagsfeier kennen. © Neilson Barnard / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Wie das Magazin The Sun vor wenigen Stunden bekannt gab, fand die Trauung im britischen "The Old Marylebone Town Hall" in London statt. Dabei setzten die "One Kiss"-Interpretin und ihr sechs Jahre älterer Partner bei der feierlichen Veranstaltung vor allem auf ganz viel Intimität und Privatsphäre.

Lediglich acht Gäste aus dem engsten Familienkreis waren zu der Hochzeit geladen. Ganz besonders emotional wurde die Zeremonie, als der 36-jährige Bräutigam plötzlich in Tränen ausbrach, berichtete ein Insider dem Newsportal.

"Er war völlig überwältigt", beichtete die geheime Quelle. Turner sei bei der Hochzeit so nervös gewesen, dass er vor dem Altar zu zittern begonnen habe.

Während andere Stars bei ihrer Trauung vor allem auf Luxus und Glamour setzen, entschieden sich Dua Lipa und ihr Ehemann zunächst bewusst gegen das ganz große Kino.

Die berühmte Pop-Sängerin erschien laut The Sun in einem maßgeschneiderten Dress des Modehauses Schiaparelli, ihr Mann zierte die feierliche Veranstaltung mit einem dunkelblauen Anzug. Nach der Zeremonie warteten bereits die geladenen Hochzeitsgäste vor dem historischen Rathaus.

Unter ihnen waren Dua Lipas Eltern Dukagjin (57) und Anesa Lipa (53) sowie ihre Schwester Rina (25) und Bruder Gjin (20). Aufnahmen des frisch vermählten Ehepaares zeigen, wie sie nach der Zeremonie mit Konfetti überschüttet wurden.