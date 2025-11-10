"Als wäre ich mitten im Film gelandet!" Diese Musical-Stars reisen ab März durch die Zeit

Hamburg/London - Für die deutschsprachige Inszenierung von "Zurück in die Zukunft – Das Musical" im Stage Operettenhaus auf der Reeperbahn stehen die Hauptrollen fest. Ab März 2026 übernehmen Raphael Groß (29) die Rolle des Marty McFly und Jan Kersjes (44) die Rolle des Doc Brown.

In London durften Raphael Groß (29, l.) und Jan Kersjes (44) schon einmal auf dem berühmten DeLorean Probe sitzen. © Morris Mac Matzen

Die Bekanntgabe erfolgte am Sonntag im "Adelphi Theatre" in London, wo aktuell die englische Originalproduktion des Musicals läuft.

Für Raphael Groß, der derzeit im Operettenhaus als Romeo im Popmusical "& JULIA" zu sehen ist, ist die Rolle ein persönliches Highlight: "Ich habe zwar nie im Lotto gewonnen, aber Marty McFly spielen zu dürfen, kommt da, glaube ich, ganz nah dran. Nur, dass ich statt Millionen eine Zeitmaschine bekommen habe!"

Auch Jan Kersjes, der bereits King George in "Hamilton" und Olaf in Disneys "Die Eiskönigin" verkörperte und aktuell als Timon in "Der König der Löwen" auf der Bühne steht, freut sich auf die neue Herausforderung.

"Den ersten 'Zurück in die Zukunft'-Film kenne ich praktisch auswendig. Doc Brown ist für mich eine absolute Kultfigur – und jetzt darf ich tatsächlich den DeLorean fahren. Das fühlt sich an, als wäre ich mitten im Film gelandet!"