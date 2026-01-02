"Unter uns": Reality-Star sorgt bald für frischen Wind in der Schillerallee
Köln – Überraschender Promi-Besuch in der Schillerallee: Reality-Sternchen Samira Yavuz (32) mischt ab dem 2. Februar (Folge 7800) bei "Unter uns" mit.
"Bei Unter uns lernt man eine völlig neue Seite von mir kennen. Eine Seite, die ich im Reality-TV selten zeige: die halbwegs seriöse Version", verrät Samira augenzwinkernd. Die Fans dürfen also gespannt sein, wie die 32-Jährige in der Kölner Soap auftritt.
In der Schillerallee schlüpft sie in die Rolle einer medizinischen Fachangestellten. Schnell stellt sich heraus, dass sie in der Vergangenheit ordentlich auf die Nase gefallen ist: Ihr ehemaliger Chef behandelte sie schlecht, daraufhin kündigte sie ihren Job.
Als Dr. Sina Hirschberger (Valea Scalabrino) und Bambi Hirschberger (Benjamin Heinrich) davon erfahren, raten sie ihr, die Pläne für die Arbeit in Gianni Aurinos (Stefano Ligorio) Pizzabude nochmal zu überdenken.
Stattdessen soll Samira besser in Sinas Praxis starten – ein Tipp, der für neue Dynamik in der Serie sorgt.
Dschungelcamp und Schillerallee: TV-Termine für Samira-Fans
Bevor sie aber die Soap unsicher macht, geht es für Samira ab Freitag, 23. Januar, erstmal ins Dschungelcamp.
Auf die Frage von RTL, mit welchen Kollegen sie am liebsten eine Prüfung absolvieren würde, muss sie nicht lange überlegen: "Ganz klar mit Benjamin Heinrich und Valea Scalabrino in der Prüfung ‘Schillerallee-Auto-Chaos’! Die beiden kennen sich gefühlt seit 300 Jahren. Ich wäre gespannt, ob sie auch blind und ohne Worte noch so perfekt harmonieren."
Ab Montag, 2. Februar, ist sie dann für rund einen Monat bei "Unter uns" zu sehen. Schon ab dem 26. Januar können Fans die Folge vorab auf RTL+ streamen.
Wer die Soap lieber im TV schaut: Hier läuft sie montags bis freitags um 17.30 Uhr bei RTL.
Titelfoto: RTL / Sebastian Meyer