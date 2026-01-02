"Unter uns": Reality-Star sorgt bald für frischen Wind in der Schillerallee

Köln – Überraschender Promi -Besuch in der Schillerallee: Reality-Sternchen Samira Yavuz (32) mischt ab dem 2. Februar (Folge 7800) bei " Unter uns " mit.

Reality-Sternchen Samira Yavuz (32) wird ab dem 2. Februar bei "Unter uns" zu sehen sein. © RTL / Sebastian Meyer

"Bei Unter uns lernt man eine völlig neue Seite von mir kennen. Eine Seite, die ich im Reality-TV selten zeige: die halbwegs seriöse Version", verrät Samira augenzwinkernd. Die Fans dürfen also gespannt sein, wie die 32-Jährige in der Kölner Soap auftritt.

In der Schillerallee schlüpft sie in die Rolle einer medizinischen Fachangestellten. Schnell stellt sich heraus, dass sie in der Vergangenheit ordentlich auf die Nase gefallen ist: Ihr ehemaliger Chef behandelte sie schlecht, daraufhin kündigte sie ihren Job.

Als Dr. Sina Hirschberger (Valea Scalabrino) und Bambi Hirschberger (Benjamin Heinrich) davon erfahren, raten sie ihr, die Pläne für die Arbeit in Gianni Aurinos (Stefano Ligorio) Pizzabude nochmal zu überdenken.

Stattdessen soll Samira besser in Sinas Praxis starten – ein Tipp, der für neue Dynamik in der Serie sorgt.