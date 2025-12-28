Alles was zählt: Silvester voller Lügen, Geständnisse und Eskalationen
Essen - Silvester rückt näher und bei "Alles was zählt" geht es in der letzten Woche des Jahres richtig rund. Drei Folgen sorgen für jede Menge Drama, Intrigen und Geheimnisse.
ACHTUNG, SPOILER!
Alles was zählt: Matteo und Nathalie schmieden einen Plan
Matteo (Riccardo Angelini, 43) und Isabelle (Ania Niedieck, 41) setzen alles daran, Nathalie (Amrei Haardt, 36) endlich die Augen zu öffnen. Sie sind sich sicher: Maximilian (Francisco Medina, 48) spielt ein falsches Spiel.
Doch Nathalie steckt emotional tief drin und Zweifel an ihrem Partner zuzulassen, fällt ihr schwer. Reichen die Hinweise von Matteo und Isabelle aus, um sie von der bitteren Wahrheit zu überzeugen?
Währenddessen will Kilian (Marc Dumitru, 39) unbedingt gemeinsam mit Gabriella (Bianca Hein, 50) ins neue Jahr starten. Damit der Silvesterplan klappt, muss er jedoch über seinen Schatten springen und ausgerechnet seine Mutter Daniela (Berrit Arnold, 54) um Hilfe bitten.
Auch im Leistungszentrum knistert es vor Anspannung: Neles Wildcard (Maria Müller, 23) sorgt bei Joana (Josephine Martz, 25) für massiven Konkurrenzdruck. Die Angst, weiter in den Hintergrund beim Tennis zu geraten, wird immer größer.
So groß, dass Joana schließlich verzweifelt ihrer Mutter Gabriela gesteht, dass sie hinter den Kulissen bewusst manipuliert hat, um ihre eigene Position zu sichern.
AWZ: Zwischen Täuschung, Herzschmerz und Silvesterplänen
Nathalie sieht langsam ein, dass sie Maximilian nicht noch mal hätte vertrauen dürfen. Sie besucht ihn und Diego (Volkan Isbert, 37), muss ihm dabei aber etwas vorspielen, um sein Misstrauen nicht zu wecken.
Auch Kilian muss eine Enttäuschung hinnehmen: Gabriella möchte nicht mit ihm, sondern mit Tochter Joana Silvester feiern. Der Rechtsanwalt ist frustriert, lässt sich aber zunächst nichts anmerken. Erst im Laufe des Abends sieht Gabriella hinter seine Fassade.
Dagegen will Henning (Stefan Bockelmann, 49) eigentlich einen ruhigen Jahreswechsel, doch Daniela merkt schnell: Ihre Freunde brauchen Action und eine Silvesterparty ist angesagt!
AWZ: Imani fühlt sich überrumpelt und Maximilian kassiert Konsequenzen
Maximilian ist gerade noch der glücklichste Mann der Welt, bis Nathalie ihm klarmacht, dass sie seine Intrigen durchschaut hat. Als er nach Hause kommt, sieht er die gepackten Koffer von ihr und Sohn Diego. Und dann ist es ausgerechnet Kilian, der ihm mitteilt, dass Nathalie von Maximilians falschem Spiel erfahren hat und den Vater ihres Sohns deswegen wieder verlässt.
Gleichzeitig erfährt Imani (Féréba Koné, 35), dass der todkranke Jan (Daniel Noah, 39) die Absicht hat, ihr zwölf Millionen Euro zu vererben. Imani ist davon überfordert und überlegt nun, die geplante Hochzeit mit Jan noch abzublasen, weil sie das Erbe nicht antreten möchte.
TV-Tipp: In der Silvesterwoche läuft "Alles was zählt" (AWZ) lediglich am Montag, Dienstag und Freitag ab 19.05 Uhr - bei RTL oder schon jetzt auf Abruf bei RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: RTL / Julia Feldhagen