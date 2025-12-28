Alles was zählt: Silvester voller Lügen, Geständnisse und Eskalationen

Essen - Silvester rückt näher und bei " Alles was zählt " geht es in der letzten Woche des Jahres richtig rund. Drei Folgen sorgen für jede Menge Drama, Intrigen und Geheimnisse.

Isabelle nimmt in Sachen Nathalie das Zepter in die Hand und verbündet sch dafür mit Matteo. © RTL / Julia Feldhagen

Matteo (Riccardo Angelini, 43) und Isabelle (Ania Niedieck, 41) setzen alles daran, Nathalie (Amrei Haardt, 36) endlich die Augen zu öffnen. Sie sind sich sicher: Maximilian (Francisco Medina, 48) spielt ein falsches Spiel.

Doch Nathalie steckt emotional tief drin und Zweifel an ihrem Partner zuzulassen, fällt ihr schwer. Reichen die Hinweise von Matteo und Isabelle aus, um sie von der bitteren Wahrheit zu überzeugen?

Währenddessen will Kilian (Marc Dumitru, 39) unbedingt gemeinsam mit Gabriella (Bianca Hein, 50) ins neue Jahr starten. Damit der Silvesterplan klappt, muss er jedoch über seinen Schatten springen und ausgerechnet seine Mutter Daniela (Berrit Arnold, 54) um Hilfe bitten.

Auch im Leistungszentrum knistert es vor Anspannung: Neles Wildcard (Maria Müller, 23) sorgt bei Joana (Josephine Martz, 25) für massiven Konkurrenzdruck. Die Angst, weiter in den Hintergrund beim Tennis zu geraten, wird immer größer.

So groß, dass Joana schließlich verzweifelt ihrer Mutter Gabriela gesteht, dass sie hinter den Kulissen bewusst manipuliert hat, um ihre eigene Position zu sichern.

