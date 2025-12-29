Mehr Reichweite um jeden Preis? Doreen Steinert: "Ich mag meinen nackten Körper gerne zeigen"
Berlin - Doreen Steinert (39), Ex-Freundin von Rapper Sido, will ihre Reichweite auf OnlyFans steigern, um ihre Musikprojekte zu finanzieren – offenbar mit guten Umsätzen.
Im Podcast "Hip Hop lebt" von Journalistin Julia Gröschel erklärt Doreen Steinert, dass für sie immer klar gewesen sei, in die Öffentlichkeit zu gehören – nur wie, das habe sich im Laufe der Jahre immer wieder verändert.
Nach mehreren Versuchen, in der Musikbranche an alte Erfolge anzuknüpfen, ihrer Teilnahme bei "Promi Big Brother" und neuen Schauspielprojekten wie der ZDF-Serie "The Comeback" sucht sie nun auch über OnlyFans neue Sichtbarkeit.
Vor allem will Steinert die jüngere Generation erreichen. Ihr ist bewusst, dass viele sie noch aus der Zeit mit der Band Nu Pagadi kennen – doch das ist inzwischen fast 20 Jahre her.
OnlyFans könne dabei gut funktionieren, sagt sie. Eine Endstation sei die Plattform für sie aber nicht:
"Auch dort brauchst du Reichweite, um überhaupt Erfolg zu haben."
Doreen Steinert: Kritik "juckt mich nicht"
Kritik an ihrem Weg lässt die Sängerin kalt. "Das juckt mich nicht", sagt das einstige Pop-Sternchen deutlich. Sie zeige ihren Körper, um ihre Musik zu finanzieren und ins Studio gehen zu können. Nach einer überwundenen Essstörung in jungen Jahren habe sie heute ein deutlich selbstbewussteres Verhältnis zu sich selbst. Mit 39 finde sie sich "geiler" als mit 18 – und das zeigt sie auch offen.
Provokation schrecke sie dabei nicht ab, im Gegenteil: Sie sagt, sie hätte gern einen Shitstorm, denn genau das bringe Reichweite. Ihren Kritikern rät sie, einfach mal bei OnlyFans vorbeizuschauen.
"Ich mag meinen Körper, ich mag meinen nackten Körper und ich mag meinen nackten Körper gerne zeigen. Ich kann auch sehr gut damit was anfangen, begehrt zu werden [...] und nehme dafür auch sehr gerne Geld".
Über konkrete Einnahmen spricht sie nicht, verrät aber: Es bewege sich in einem wirtschaftlich lohnenden Bereich.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/instagram/reenofficialmusic