ARD-Dokuserie über Xatar und sein Vermächtnis kommt 2026

Hamburg/Bonn - Xatar (†43) bekommt eine dreiteilige Dokuserie, die ihn als Rapper, Unternehmer, Vater und Ehemann Giwar Hajabi zeigen soll.

Die Dreharbeiten zur Doku begannen noch zu Lebzeiten des Rappers. (Archivbild) © Jonas Walzberg/dpa

Der Künstler gehört zu den prägendsten Figuren der deutschsprachigen Musikszene. Sein Label "Alles oder Nix" verschaffte der migrantischen Musik- und Kulturszene Gehör.

Sein Tod im Mai dieses Jahres kam plötzlich und sorgte für eine Lücke in der deutschen Kulturszene.

Nun sollen in einer ARD-Serie private Einblicke in das Leben des Künstlers gezeigt werden. Die Dreharbeiten zur Doku seien noch zu Lebzeiten angelaufen, gab der NDR bekannt.

Die Serie soll nicht nur das öffentliche Bild von Xatar zeigen, sondern auch den Menschen hinter dem Künstler in den Mittelpunkt stellen.