Schock für deutsche Rap-Szene: Xatar verstorben

Xatar (†43) galt als einer der erfolgreichsten Rap-Künstler Deutschlands.

Was zunächst nur als Gerücht durch das Netz kursierte, wurde am Freitagnachmittag offiziell bestätigt. Der 43-Jährige sei am Donnerstagabend tot in einer Kölner Wohnung aufgefunden worden, teilt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Weitere Informationen, etwa zu den Todesumständen, sind aktuell noch nicht bekannt.

Zuvor hatte Rapper Rooz (bürgerlich: Roozbeh Farhangmehr, 45) das Ableben Xatars in den sozialen Medien verkündet. "Ich konnte es nicht glauben und habe gehofft, dass es nur ein Gerücht ist. Rest in Power", schreibt der 45-Jährige in seiner Instagram-Story. Dazu postet er ein gemeinsames Foto der beiden Musiker, die auch privat eng miteinander befreundet gewesen sein sollen.

Daneben hat sich mit Fler (bürgerlich Patrick Losenský, 43) ein weiterer Rapper zu Wort gemeldet und die traurige Nachricht bestätigt: "Eine wahre Deutschrap-Legende ist von uns gegangen [...]. Für mich war Xatar einer der größten in diesem Land", schreibt der 43-Jährige zu einem Bild des Verstorbenen bei Instagram.