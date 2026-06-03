Alles andere als Glamour: Dieser Hollywood-Star ist kaum noch wiederzuerkennen

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Diese berühmte Schauspiel-Ikone aus den 90er-Jahren ist kaum noch wiederzuerkennen.

Von Jennifer Schneider

Franklin (Tennessee/USA) - Diese Schauspiel-Ikone aus den 1990er-Jahren hat ihr Aussehen komplett verändert: Anlässlich ihres 58. Geburtstages postete die US-Amerikanerin Ashley Judd auf Social Media zahlreiche Bilder ihres Ehrentags und verblüffte mit ihrem natürlichen Erscheinungsbild zugleich zahlreiche Fans.

Ashley Judd (58) sorgte kürzlich mit ihrem natürlichen Erscheinungsbild für ordentlich Aufsehen.
Ashley Judd (58) sorgte kürzlich mit ihrem natürlichen Erscheinungsbild für ordentlich Aufsehen.  

In Hollywood ist vor allem eins wichtig - das perfekte Aussehen. Zwischen dem gewohnten Glamour und Luxus zeigte die "A Time to Kill"-Darstellerin auf Instagram, dass es neben all dem Make-up und gestylten Haaren auch anders gehen kann.

Noch vor rund zwei Jahren präsentierte sich die Schauspielerin anlässlich Premiere zum Film "Lazareth" in New York mit gefärbten Haaren und perfekt sitzender Kosmetik.

Davon fehlt heute jede Spur. In ihren neusten Geburtstagsaufnahmen sahen ihre Follower nicht nur ihre ungeschminkte Schönheit, sondern auch den im Alter kommenden grauen Haaransatz - für den Star eine Nebensächlichkeit.

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"An meinem 58. Geburtstag war mein inneres 12-jähriges Kind bereit, Liebe, Fürsorge, Einfühlungsvermögen, Freude, Schutz und Versorgung zu empfangen", schrieb Judd unter ihren Bildern.

Viele Menschen seien mit unerfüllten Bedürfnissen aufgewachsen. Anlässlich ihres Ehrentages nutzte Judd die Gelegenheit, um ihre Zeit als kleines Mädchen wieder aufleben zu lassen.

Der Hollywood-Star zeigte sich zuletzt 2024 perfekt gestylt auf der Filmpremiere ""Lazareth" in New York. (Archivfoto)
Der Hollywood-Star zeigte sich zuletzt 2024 perfekt gestylt auf der Filmpremiere ""Lazareth" in New York. (Archivfoto)  © Arturo Holmes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Die 58-Jährige wurde durch ihre Rolle als Charlene Shiherlis in dem legendären Thriller "Heat" 1995 bekannt. (Archivfoto)
Die 58-Jährige wurde durch ihre Rolle als Charlene Shiherlis in dem legendären Thriller "Heat" 1995 bekannt. (Archivfoto)  © SCOTT NELSON / AFP

Ashley Judd gesteht: "Es gab keine Eltern [...], die mein Lernen unterstützten"

Neben zahlreichen Partyspielen gab es auch eine schöne Gesangseinlage.
Neben zahlreichen Partyspielen gab es auch eine schöne Gesangseinlage.  

In ihrem Instagram-Beitrag schwärmte die 58-Jährige von ihrer Schulzeit. Neben Naturwissenschaften und Geologie interessierte sich die damalige Sechstklässlerin vor allem für Dinosaurier. "Ich liebte auch die 6 Wochen (!) Square Dance im Sportunterricht!", ergänzte sie.

In ihrem Posting sprach Judd auch von dunklen Momenten in ihrer Kindheit: "Es gab keine Eltern […], die mein Lernen unterstützten, förderten, leiteten und festigten, sich an diesem kleinen Mädchen erfreuten oder es beschützten."

Um sich noch einmal so richtig wie ein Kind zu fühlen, überlegte sich die 58-Jährige einige lustige Aktionen: Zwischen Square Dance und Gesangseinlagen duellierten sich die Partygäste auch bei einer Runde "Richtig oder Falsch".

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"Außerdem schrieben wir anonym unsere Peinlichkeiten aus der 6. Klasse auf und legten sie in ein sicheres Glas, wo andere sie mit Empathie lesen konnten", betonte der Star unter seinem Beitrag.

Neben einer Welle an Glückwünschen häuften sich die Kommentare auch rund um ihr Aussehen: "Du siehst so wunderschön aus", schrieb eine Instagram-Nutzerin.

Titelfoto: Fotomontage/Instagram/Screenshot/ashley_judd/SCOTT NELSON / AFP

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