Evelyn Weigert überraschend ehrlich: Mit diesem Verhalten machen Eltern einen großen Fehler
Hamburg - Moderatorin Evelyn Weigert (36) war im neuen Videopodcast von Elmo, dem kleinen roten Monster aus der "Sesamstraße", zu Gast. Dort erzählte sie unter anderem von ihrem ungewöhnlichen Hobby.
Laut dem Gastgeber sei Evelyn eine absolute Expertin im Gebiet "Eltern sein", deswegen wollte das kleine Moster von ihr wissen: "Was sind denn keine so tollen Eltern?"
"Eltern, die glaube ich der Ansicht sind, dass Erwachsene immer das Sagen haben. Eltern, die ihre Kinder nicht ernst nehmen, nur weil die klein sind", sagte Weigert. Auch die Moderatorin habe sich in ihrer Kindheit manchmal nicht ernst genommen gefühlt. Das versuche sie, bei ihren eigenen Kindern komplett anders zu machen.
Als Eltern gebe es vieles zu bedenken. Elmo wollte von der Podcasterin wissen, ob sie gerade für junge Eltern einen Tipp habe. "Haltet durch", sagte die 36-Jährige wie aus der Pistole geschossen und bekam einen Lachanfall.
Doch dann führte sie ihre Antwort weiter aus: "Kinderhaben ist wirklich das Schönste, was ich in meinem Leben je erleben durfte. Aber es gibt auch Zeiten, wenn die wirklich ganz klein sind und die Nächte sehr schlecht sind, dann ist das schon sehr anstrengend. Ich möchte die anderen Eltern einfach wissen lassen, es ist normal, wir gehen alle durch die Hölle und irgendwann wird es besser."
Evelyn Weigert verriet ungewöhnliches Hobby
"Du bist ja ein total fröhlicher Mensch, das habe ich direkt gemerkt", bemerkte Elmo während ihrer Unterhaltung. Daraufhin erklärte die 36-Jährige, dass Fröhlichkeit zu verbreiten ihr absolutes Hobby sei.
"Dein Hobby? Wie machst du das denn so?", wollte das kleine rote Monster aus der "Sesamstraße" wissen. "Indem ich Leuten nette Sachen sage, die ich auch wirklich so meine", erklärte die Podcasterin.
Für die 36-Jährige mache das das Leben aus, füreinander da zu sein und andere Menschen zu unterstützen.
"Erkläre mir das mal ein bisschen genauer", meinte Elmo daraufhin. "Ich glaube ganz oft, dass Menschen sich total nette Sachen denken, aber sich nicht trauen, die dann auch auszusprechen. Da ist der Fehler, weil das einfach voll wichtig ist, den anderen auch daran teilhaben zu lassen, was man gerade denkt, vor allem wenn es gut und schön und positiv ist", sagte Weigert.
Der neue Videopodcast "Elmo und du so?" ist in der ARD-Mediathek und bei ARD Sounds (früher Audiothek genannt) abrufbar.
Titelfoto: NDR/Sesame Workshop/Niklas Kusche