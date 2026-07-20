Evelyn Weigert überraschend ehrlich: Mit diesem Verhalten machen Eltern einen großen Fehler

Hamburg - Moderatorin Evelyn Weigert (36) war im neuen Videopodcast von Elmo, dem kleinen roten Monster aus der "Sesamstraße", zu Gast. Dort erzählte sie unter anderem von ihrem ungewöhnlichen Hobby.

Evelyn Weigert (36) verriet Elmo ihren persönlichen Tipp für junge Eltern. © NDR/Sesame Workshop/Niklas Kusche

Laut dem Gastgeber sei Evelyn eine absolute Expertin im Gebiet "Eltern sein", deswegen wollte das kleine Moster von ihr wissen: "Was sind denn keine so tollen Eltern?"

"Eltern, die glaube ich der Ansicht sind, dass Erwachsene immer das Sagen haben. Eltern, die ihre Kinder nicht ernst nehmen, nur weil die klein sind", sagte Weigert. Auch die Moderatorin habe sich in ihrer Kindheit manchmal nicht ernst genommen gefühlt. Das versuche sie, bei ihren eigenen Kindern komplett anders zu machen.

Als Eltern gebe es vieles zu bedenken. Elmo wollte von der Podcasterin wissen, ob sie gerade für junge Eltern einen Tipp habe. "Haltet durch", sagte die 36-Jährige wie aus der Pistole geschossen und bekam einen Lachanfall.

Doch dann führte sie ihre Antwort weiter aus: "Kinderhaben ist wirklich das Schönste, was ich in meinem Leben je erleben durfte. Aber es gibt auch Zeiten, wenn die wirklich ganz klein sind und die Nächte sehr schlecht sind, dann ist das schon sehr anstrengend. Ich möchte die anderen Eltern einfach wissen lassen, es ist normal, wir gehen alle durch die Hölle und irgendwann wird es besser."